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"Одиссея" Нолана вновь стала лидером кинопроката в СНГ на выходных

"Одиссея" Нолана вновь стала лидером кинопроката в СНГ на выходных "Одиссея" Нолана вновь стала лидером кинопроката в СНГ на выходных

Фильм "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 147 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 30 июля по 2 августа.

Фильм "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 147 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 30 июля по 2 августа.

Согласно сюжету картины, Одиссей, царь Итаки, после Троянской войны возвращается домой к своей жене. На своем пути он сталкивается с испытаниями, встречая великанов-людоедов, циклопов и сирен. Главные роли сыграли Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Эллиот Пейдж, Том Холланд, Роберт Паттисон и другие.

На второй строчке расположился фильм "На деревню дедушке 2", собрав 46,1 млн рублей. Роли исполнили Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская и Татьяна Орлова.

Третьим стал фильм "Майкл", собравший 39,6 млн рублей за выходные. Роли сыграли Джаафар Джексон, Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго и другие.

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Теги:
#выходные
#кинопрокат
#одиссея
#нолан
#лидер
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