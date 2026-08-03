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Политика

Борис Надеждин уехал из России

Борис Надеждин уехал из России Борис Надеждин уехал из России

Политик Борис Надеждин (признан иноагентом) уехал из России. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Трунин в беседе с ТАСС.

Политик Борис Надеждин (признан иноагентом) уехал из России. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Трунин в беседе с ТАСС.

"По моей информации Надеждин покинул Россию", - сказал он, воздержавшись от дополнительных комментариев.

В Telegram-канале самого политика размещен видеоролик, на котором он позирует на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Ранее Надеждин был признан виновным по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и оштрафован на 1 тыс. рублей.

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Теги:
#россия
#отъезд
#борис надеждин
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