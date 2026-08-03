Борис Надеждин уехал из России

Политик Борис Надеждин (признан иноагентом) уехал из России. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Трунин в беседе с ТАСС .

Политик Борис Надеждин (признан иноагентом) уехал из России. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Трунин в беседе с ТАСС.

"По моей информации Надеждин покинул Россию", - сказал он, воздержавшись от дополнительных комментариев.

В Telegram-канале самого политика размещен видеоролик, на котором он позирует на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Ранее Надеждин был признан виновным по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и оштрафован на 1 тыс. рублей.