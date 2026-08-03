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Российские ВС с начала СВО нейтрализовали свыше 196 тыс. дронов ВСУ

Российские ВС с начала СВО нейтрализовали свыше 196 тыс. дронов ВСУ Российские ВС с начала СВО нейтрализовали свыше 196 тыс. дронов ВСУ

Российские военнослужащие с начала специальной военной операции (СВО) нейтрализовали свыше 196 тыс. беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские военнослужащие с начала специальной военной операции (СВО) нейтрализовали свыше 196 тыс. беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что за все время проведения СВО уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 196 070 беспилотников, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 411 танков и других боевых бронемашин, 1 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 016 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 210 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#дроны
#сво
#украина
#вс рф
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