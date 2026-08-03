Российские военнослужащие с начала специальной военной операции (СВО) нейтрализовали свыше 196 тыс. беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Рейтинг Трампа достиг минимума
3 августа 2026 / 14:19
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
3 августа 2026 / 11:40
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
3 августа 2026 / 10:42
Безопасность
Российские ВС с начала СВО нейтрализовали свыше 196 тыс. дронов ВСУ
3 августа 2026 / 18:14
© Александр Патрин/ ТАСС
Российские военнослужащие с начала специальной военной операции (СВО) нейтрализовали свыше 196 тыс. беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что за все время проведения СВО уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 196 070 беспилотников, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 411 танков и других боевых бронемашин, 1 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 016 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 210 единиц специальной военной автомобильной техники.
Также по теме:
31.07.2026 18:14Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 103 дрона ВСУ
31.07.2026 13:15Российские ВС установили контроль над 12 населенными пунктами
30.07.2026 19:45Медведев отметил, что Россия находится в важной точке завершения СВО
30.07.2026 18:15Российские средства ПВО нейтрализовали 712 дронов ВСУ
30.07.2026 15:43Российские ВС освободили за сутки четыре населенных пункта
Актуально