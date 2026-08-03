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Белоруссия пригрозила несимметричной реакцией на закрытие КПП Латвией

Белоруссия пригрозила несимметричной реакцией на закрытие КПП Латвией Белоруссия пригрозила несимметричной реакцией на закрытие КПП Латвией

Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия в связи с закрытием Латвией КПП на границе с республикой. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков в беседе с журналистами.

Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия в связи с закрытием Латвией КПП на границе с республикой. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков в беседе с журналистами.

"В связи с этим недружественным шагом, белорусская страна оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричные, для защиты национальных интересов и граждан Республики Беларусь", - отметил он.

Варанков подчеркнул, что технический сбой, на который ссылается Латвия, объясняя закрытие КПП, является прикрытием, указав, что водителям, находившимся на границе, было рекомендовано развернуться.

По его словам, "очевидно, что за мнимой поломкой кроется очередное звено в цепи инструментализации темы границы". "Тот факт, что решение о фактическом закрытии в срочном порядке принимал лично глава МВД, лидер одной из политических сил, не оставляет сомнений в предвыборной природе этого циничного шага", - добавил пресс-секретарь.

"Мы расцениваем произошедшее как очередное поправление тех самых европейских ценностей, о которых так любят говорить в балтийских странах", - заключил он.

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Теги:
#кпп
#ответ
#латвия
#закрытие
#белоруссия
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