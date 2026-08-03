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Зеленский назначит Умерова главой Службы внешней разведки

Зеленский назначит Умерова главой Службы внешней разведки Зеленский назначит Умерова главой Службы внешней разведки

Владимир Зеленский подтвердил, что намерен назначить секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки, передает телеканал ТСН.

Владимир Зеленский подтвердил, что намерен назначить секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки, передает телеканал ТСН.

"Чтобы у него было больше возможностей заниматься параллельно вопросами и дипломатии, и обороны, и процессом переговоров с США, и с другими партнерами, а также переговорами по завершению войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", - отметил Зеленский в ходе совещания украинских послов в Киеве. 

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Теги:
#глава
#зеленский
#назначение
#умеров
#служба внешней разведки
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