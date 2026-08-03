Зеленский назначит Умерова главой Службы внешней разведки

Владимир Зеленский подтвердил, что намерен назначить секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки, передает телеканал ТСН.

"Чтобы у него было больше возможностей заниматься параллельно вопросами и дипломатии, и обороны, и процессом переговоров с США, и с другими партнерами, а также переговорами по завершению войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", - отметил Зеленский в ходе совещания украинских послов в Киеве.