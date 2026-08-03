Владимир Зеленский подтвердил, что намерен назначить секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки, передает телеканал ТСН.
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Политика
Зеленский назначит Умерова главой Службы внешней разведки
3 августа 2026 / 18:45
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС
Владимир Зеленский подтвердил, что намерен назначить секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки, передает телеканал ТСН.
"Чтобы у него было больше возможностей заниматься параллельно вопросами и дипломатии, и обороны, и процессом переговоров с США, и с другими партнерами, а также переговорами по завершению войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", - отметил Зеленский в ходе совещания украинских послов в Киеве.
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