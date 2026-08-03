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Общество

В Испании смертность из-за жары в июле увеличилась почти вдвое

В Испании смертность из-за жары в июле увеличилась почти вдвое В Испании смертность из-за жары в июле увеличилась почти вдвое

Порядка 2 тыс. летальных исходов связали с жаркой погодой в Испании в июле 2026 года. Об этом свидетельствует информация системы ежедневного мониторинга смертности королевства.

Порядка 2 тыс. летальных исходов связали с жаркой погодой в Испании в июле 2026 года. Об этом свидетельствует информация системы ежедневного мониторинга смертности королевства.

Отмечается, что во втором летнем месяце прошлого года речь шла о немногим более 1 тыс. случаев смерти.

Ранее испанские метеорологи обращали внимание, что первая половина 2026 года в королевстве стала самой теплой за последние 65 лет. При этом июнь текущего года стал вторым самым теплым первым летним месяцем за всю историю наблюдений, уступив только июню 2025 года. Средняя температура на 3,2 градуса превышала климатическую норму.

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Теги:
#испания
#смертность
#жара
#июль
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