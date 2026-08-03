Стали известны самые редкие имена в Москве с начала 2026 года

Жители Москвы с начала текущего года называли своих детей такими редкими именами, как Рауза, Марта Мария и Ахрор. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС" .

Жители Москвы с начала текущего года называли своих детей такими редкими именами, как Рауза, Марта Мария и Ахрор. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

Кроме того, в числе редких женских имен встречались Ева-Мария и Соломея, среди мужских - Грант и Святогор.

Вместе с тем наиболее популярными именами для детей в столице с начала года стали Анна - это имя получили 1 094 девочки - и Михаил - так назвали 1 559 мальчиков.

Ранее сообщалось, что в 2025 году москвичи выбирали для своих детей такие необычные имена, как Тиффани, Церера и Эльтуран.