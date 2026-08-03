Жители Москвы с начала текущего года называли своих детей такими редкими именами, как Рауза, Марта Мария и Ахрор. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".
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Общество
Стали известны самые редкие имена в Москве с начала 2026 года
3 августа 2026 / 19:16
© Александр Щербак/ ТАСС
Жители Москвы с начала текущего года называли своих детей такими редкими именами, как Рауза, Марта Мария и Ахрор. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".
Кроме того, в числе редких женских имен встречались Ева-Мария и Соломея, среди мужских - Грант и Святогор.
Вместе с тем наиболее популярными именами для детей в столице с начала года стали Анна - это имя получили 1 094 девочки - и Михаил - так назвали 1 559 мальчиков.
Ранее сообщалось, что в 2025 году москвичи выбирали для своих детей такие необычные имена, как Тиффани, Церера и Эльтуран.
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