Фон дер Ляйен призвала создать барьеры для мигрантов на границах ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости усилить миграционный режим и создать "физические барьеры" на внешних границах Европейского союза после миграционного кризиса в Сеуте, передает телеканал Euronews.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости усилить миграционный режим и создать "физические барьеры" на внешних границах Европейского союза после миграционного кризиса в Сеуте, передает телеканал Euronews.

"После этого инцидента стало понятно, что мы должны сделать больше, чтобы еще сильнее укрепить наши границы в критических точках - как путем бдительного мониторинга, так и путем сооружения физических барьеров, где это необходимо", - цитирует телеканал выдержку из письма главы ЕК премьер-министру Испании Педро Санчесу.

Предполагается, что соответствующее предложение Еврокомиссия огласит 4 августа на неформальной видеоконференции глав МВД 22 стран сообщества по миграционной ситуации. На ней также будет обсуждаться возможность ввести контроль документов на внутренних границах стран Шенгенской зоны с целью усилить надзор за нелегальной миграцией.