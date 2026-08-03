Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 августа 2026 / 22:01
КОТИРОВКИ
USD
03/08
79.4637
EUR
03/08
91.1925
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 295 военных Зеленский принял отставку посла Украины в США
Москва
3 августа 2026 / 22:01
Котировки
USD
03/08
currency
79.4637
0.0000
EUR
03/08
currency
91.1925
0.0000
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
3 августа 2026 / 14:19
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
3 августа 2026 / 11:40
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
3 августа 2026 / 10:42
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Геополитика
Политика

Фон дер Ляйен призвала создать барьеры для мигрантов на границах ЕС

Фон дер Ляйен призвала создать барьеры для мигрантов на границах ЕС Фон дер Ляйен призвала создать барьеры для мигрантов на границах ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости усилить миграционный режим и создать "физические барьеры" на внешних границах Европейского союза после миграционного кризиса в Сеуте, передает телеканал Euronews.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости усилить миграционный режим и создать "физические барьеры" на внешних границах Европейского союза после миграционного кризиса в Сеуте, передает телеканал Euronews.

"После этого инцидента стало понятно, что мы должны сделать больше, чтобы еще сильнее укрепить наши границы в критических точках - как путем бдительного мониторинга, так и путем сооружения физических барьеров, где это необходимо", - цитирует телеканал выдержку из письма главы ЕК премьер-министру Испании Педро Санчесу.

Предполагается, что соответствующее предложение Еврокомиссия огласит 4 августа на неформальной видеоконференции глав МВД 22 стран сообщества по миграционной ситуации. На ней также будет обсуждаться возможность ввести контроль документов на внутренних границах стран Шенгенской зоны с целью усилить надзор за нелегальной миграцией.

  • new_top
Теги:
#границы
#ес
#барьеры
#фон дер ляйен
#мигранты
#сеута
Также по теме:
03.08.2026 17:14
Испания призывает членов ЕС к солидарности на фоне кризиса в Сеуте
03.08.2026 16:15
В Эстонии обвинили Испанию в создании стимулов для нелегальной миграции
03.08.2026 13:59
El Pais: ЕС все труднее находить новые цели для санкций против РФ
31.07.2026 21:15
Италия объявила о решении приостановить действие Шенгена с Испанией
31.07.2026 20:59
Грушко охарактеризовал как "молчание ягнят" нежелание Европы замечать милитаризацию ФРГ
31.07.2026 20:30
Санчес после призывов приостановить Шенген с Испанией попросил уважать договоры
31.07.2026 19:58
EFE: свыше 48 тыс. мигрантов вернулись в Марокко из Сеуты
31.07.2026 18:45
Дания призвала ЕС обсудить приостановление членства Испании в Шенгене
31.07.2026 17:59
BFMTV: Франция готова помочь Испании в ситуации с мигрантами
31.07.2026 16:45
Фон дер Ляйен призвала к "молниеносной высылке" мигрантов из Сеуты
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
20:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 295 военных
20:15
Зеленский принял отставку посла Украины в США
19:58
Эрдоган сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной 2028 года
19:45
В Иркутской области не выходит на связь самолет Cessna 182
19:28
Фон дер Ляйен призвала создать барьеры для мигрантов на границах ЕС
19:16
Стали известны самые редкие имена в Москве с начала 2026 года
18:59
В Испании смертность из-за жары в июле увеличилась почти вдвое
18:45
Зеленский назначит Умерова главой Службы внешней разведки
18:30
Белоруссия пригрозила несимметричной реакцией на закрытие КПП Латвией
18:14
Российские ВС с начала СВО нейтрализовали свыше 196 тыс. дронов ВСУ
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО