В Иркутской области не выходит на связь самолет Cessna 182

На территории Иркутской области самолет Cessna 182 в назначенное время не вышел на связь. Соответствующее сообщение разместил в "Максе" губернатор региона Игорь Кобзев.

На территории Иркутской области самолет Cessna 182 в назначенное время не вышел на связь. Соответствующее сообщение разместил в "Максе" губернатор региона Игорь Кобзев.

"Буквально час назад поступило сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе", - указал он.

На его борту находились летчик-наблюдатель и командир самолета.

"Борт должен был в 20:50 (15:50 мск) вернуться в поселок Мама, откуда он днем вылетел на патрулирование. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58 (08:58 мск)", - отметил Кобзев.

Для поиска пропавшего Cessna 182 будет направлен самолет из Якутии. Утром к поискам присоединятся два вертолета. "Будем надеяться на благоприятный исход", - добавил губернатор.