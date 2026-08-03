Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет в третий раз баллотироваться на высший государственный пост на выборах в апреле 2028 года. Об этом заявил главный советник турецкого лидера по правовым вопросам Мехмет Учум, передает портал T24.
Эрдоган сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной 2028 года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет в третий раз баллотироваться на высший государственный пост на выборах в апреле 2028 года. Об этом заявил главный советник турецкого лидера по правовым вопросам Мехмет Учум, передает портал T24.
Он отметил, что плановой датой всеобщих выборов в Турции является 7 мая 2028 года. "Предлагаемая нами дата всеобщих выборов - 16 апреля 2028 года - не является "досрочными выборами" в политическом смысле. Соответствующее решение предстоит принять парламенту в период с 9 по 15 февраля 2028 года", - сказал Учум.
По его словам, действующая конституция дает Эрдогану право в третий раз подряд выставить свою кандидатуру в случае, если парламент принимает решение об "обновлении выборов", то есть до завершения его второго президентского срока. Юридически это называется исключительным выдвижением кандидатуры, добавил советник президента.
Впервые Эрдоган стал президентом Турции в 2014 году. В 2017 году были приняты поправки к конституции, которые ввели президентскую систему в стране, обнулив для Эрдогана количество его президентских сроков. Он был снова переизбран на выборах 2018 и 2023 года.