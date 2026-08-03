Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 августа 2026 / 22:02
КОТИРОВКИ
USD
03/08
79.4637
EUR
03/08
91.1925
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 295 военных Зеленский принял отставку посла Украины в США
Москва
3 августа 2026 / 22:02
Котировки
USD
03/08
currency
79.4637
0.0000
EUR
03/08
currency
91.1925
0.0000
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
3 августа 2026 / 14:19
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
3 августа 2026 / 11:40
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
3 августа 2026 / 10:42
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Политика и религия
Политика

Эрдоган сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной 2028 года

Эрдоган сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной 2028 года Эрдоган сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной 2028 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет в третий раз баллотироваться на высший государственный пост на выборах в апреле 2028 года. Об этом заявил главный советник турецкого лидера по правовым вопросам Мехмет Учум, передает портал T24.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет в третий раз баллотироваться на высший государственный пост на выборах в апреле 2028 года. Об этом заявил главный советник турецкого лидера по правовым вопросам Мехмет Учум, передает портал T24.

Он отметил, что плановой датой всеобщих выборов в Турции является 7 мая 2028 года. "Предлагаемая нами дата всеобщих выборов - 16 апреля 2028 года - не является "досрочными выборами" в политическом смысле. Соответствующее решение предстоит принять парламенту в период с 9 по 15 февраля 2028 года", - сказал Учум.

По его словам, действующая конституция дает Эрдогану право в третий раз подряд выставить свою кандидатуру в случае, если парламент принимает решение об "обновлении выборов", то есть до завершения его второго президентского срока. Юридически это называется исключительным выдвижением кандидатуры, добавил советник президента.

Впервые Эрдоган стал президентом Турции в 2014 году. В 2017 году были приняты поправки к конституции, которые ввели президентскую систему в стране, обнулив для Эрдогана количество его президентских сроков. Он был снова переизбран на выборах 2018 и 2023 года.

  • new_top
Теги:
#выборы
#эрдоган
#кандидатура
#2028 год
Также по теме:
03.08.2026 12:45
Рейтинг одобрения работы президента Республики Корея опустился до минимума
03.08.2026 11:18
Премьер Грузии считает Саакашвили человеком без здравого смысла
31.07.2026 13:45
Азербайджан и Киргизия подписали Договор о союзнических отношениях
31.07.2026 11:40
Маск считает, что бюджет Испании может не справиться с наплывом мигрантов
29.07.2026 16:29
Численность населения Японии впервые за 42 года сократилась до менее чем 120 млн
27.07.2026 17:59
Премьер Японии вновь заявила, что открыта к личным переговорам с лидером КНДР
27.07.2026 16:16
Новым гендиректором ОЗХО стала Сабрина Даллафиор-Маттер
24.07.2026 19:58
Президент Бангладеш объявил об отставке
24.07.2026 16:14
Сикорский считает, что G20 должна заменить Совбез ООН в качестве гаранта мира
21.07.2026 19:31
Турции предоставили статус партнера по диалогу с АСЕАН
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
20:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 295 военных
20:15
Зеленский принял отставку посла Украины в США
19:58
Эрдоган сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной 2028 года
19:45
В Иркутской области не выходит на связь самолет Cessna 182
19:28
Фон дер Ляйен призвала создать барьеры для мигрантов на границах ЕС
19:16
Стали известны самые редкие имена в Москве с начала 2026 года
18:59
В Испании смертность из-за жары в июле увеличилась почти вдвое
18:45
Зеленский назначит Умерова главой Службы внешней разведки
18:30
Белоруссия пригрозила несимметричной реакцией на закрытие КПП Латвией
18:14
Российские ВС с начала СВО нейтрализовали свыше 196 тыс. дронов ВСУ
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО