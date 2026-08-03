Эрдоган сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной 2028 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет в третий раз баллотироваться на высший государственный пост на выборах в апреле 2028 года. Об этом заявил главный советник турецкого лидера по правовым вопросам Мехмет Учум, передает портал T24 .

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет в третий раз баллотироваться на высший государственный пост на выборах в апреле 2028 года. Об этом заявил главный советник турецкого лидера по правовым вопросам Мехмет Учум, передает портал T24.

Он отметил, что плановой датой всеобщих выборов в Турции является 7 мая 2028 года. "Предлагаемая нами дата всеобщих выборов - 16 апреля 2028 года - не является "досрочными выборами" в политическом смысле. Соответствующее решение предстоит принять парламенту в период с 9 по 15 февраля 2028 года", - сказал Учум.

По его словам, действующая конституция дает Эрдогану право в третий раз подряд выставить свою кандидатуру в случае, если парламент принимает решение об "обновлении выборов", то есть до завершения его второго президентского срока. Юридически это называется исключительным выдвижением кандидатуры, добавил советник президента.

Впервые Эрдоган стал президентом Турции в 2014 году. В 2017 году были приняты поправки к конституции, которые ввели президентскую систему в стране, обнулив для Эрдогана количество его президентских сроков. Он был снова переизбран на выборах 2018 и 2023 года.