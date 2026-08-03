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Политика

Зеленский принял отставку посла Украины в США

Зеленский принял отставку посла Украины в США Зеленский принял отставку посла Украины в США

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Соответствующий документ опубликован на сайте Зеленского.

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Соответствующий документ опубликован на сайте Зеленского.

Стефанишина занимала пост посла в США с 27 августа 2025 года. Указ о назначении нового посла отсутствует. 

Вскоре Стефанишина пояснила, что приняла решение сложить полномочия "по личным обстоятельствам". "Это мое собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами, о которых говорилось ранее", - указала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Теги:
#увольнение
#сша
#зеленский
#украина
#посол
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