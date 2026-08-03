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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 295 военных

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 295 военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 295 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 295 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 295 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 155 человек, от действий "Запада" - свыше 210, группировки "Южная" - до 175, "Центра" - до 345, на направлении "Восток" - свыше 370 и "Днепр" - до 40 военных.

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Теги:
#всу
#военные
#потери
#сутки
#сво
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