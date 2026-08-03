Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 295 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 295 военных
3 августа 2026 / 20:30
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 295 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 155 человек, от действий "Запада" - свыше 210, группировки "Южная" - до 175, "Центра" - до 345, на направлении "Восток" - свыше 370 и "Днепр" - до 40 военных.
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