Президент России Владимир Путин считает, что самой большой победой для человека является преодоление собственных возможностей.
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Политика
Путин рассказал, что для него является самой большой победой
3 августа 2026 / 20:43
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Президент России Владимир Путин считает, что самой большой победой для человека является преодоление собственных возможностей.
Так глава государства ответил на вопрос, как он настраивает себя на победу.
"Победа - это когда ты преодолеваешь сам себя. Это самая большая победа", - отметил он при общении в Красноярске со школьниками - финалистами конкурса "Большая перемена".
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