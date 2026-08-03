Путин рассказал, что для него является самой большой победой

Президент России Владимир Путин считает, что самой большой победой для человека является преодоление собственных возможностей.

Президент России Владимир Путин считает, что самой большой победой для человека является преодоление собственных возможностей.

Так глава государства ответил на вопрос, как он настраивает себя на победу.

"Победа - это когда ты преодолеваешь сам себя. Это самая большая победа", - отметил он при общении в Красноярске со школьниками - финалистами конкурса "Большая перемена".