В Республике Корея зафиксировали рекордную за 122 года температуру воздуха

Температура воздуха в городе Янсан на юго-востоке Республики Корея поднялась 2 августа до 42,5 градуса, побив 122-летний рекорд.

Температура воздуха в городе Янсан на юго-востоке Республики Корея поднялась 2 августа до 42,5 градуса, побив 122-летний рекорд.

С середины мая в Республике Корея с жалобами на здоровье из-за жары в медучреждения обратился 1 781 человек. Смерть 13 человек медики связали со зноем.

В массовой рассылке от властей Сеула сказано: "Воздерживайтесь от активности на открытом воздухе, пейте достаточно воды, поддерживайте прохладную температуру в помещениях, интересуйтесь состоянием членов семьи и соседей".