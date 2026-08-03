Температура воздуха в городе Янсан на юго-востоке Республики Корея поднялась 2 августа до 42,5 градуса, побив 122-летний рекорд.
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Общество
В Республике Корея зафиксировали рекордную за 122 года температуру воздуха
3 августа 2026 / 20:57
© AP Photo/ Ahn Young-joon/ТАСС
Температура воздуха в городе Янсан на юго-востоке Республики Корея поднялась 2 августа до 42,5 градуса, побив 122-летний рекорд.
С середины мая в Республике Корея с жалобами на здоровье из-за жары в медучреждения обратился 1 781 человек. Смерть 13 человек медики связали со зноем.
В массовой рассылке от властей Сеула сказано: "Воздерживайтесь от активности на открытом воздухе, пейте достаточно воды, поддерживайте прохладную температуру в помещениях, интересуйтесь состоянием членов семьи и соседей".
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