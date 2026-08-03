Число погибших при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Архипо-Осиповке под Геленджиком увеличилось до семи. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
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Безопасность
Число жертв атаки БПЛА под Геленджиком достигло семи
3 августа 2026 / 21:15
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив
Число погибших при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Архипо-Осиповке под Геленджиком увеличилось до семи. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
"Число погибших в результате атаки БПЛА в Архипо-Осиповке возросло до 7 человек, в том числе трое детей. 40 человек получили ранения", - следует из сообщения.
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