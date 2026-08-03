Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 августа 2026 / 23:34
КОТИРОВКИ
USD
03/08
79.4637
EUR
03/08
91.1925
Новости часа
Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже Вашингтон и Тегеран обсуждают полное открытие Ормузского пролива к 4 августа
Москва
3 августа 2026 / 23:34
Котировки
USD
03/08
currency
79.4637
0.0000
EUR
03/08
currency
91.1925
0.0000
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
3 августа 2026 / 14:19
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
3 августа 2026 / 11:40
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
3 августа 2026 / 10:42
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / СВО / Подрывная деятельность против России
Безопасность

Число жертв атаки БПЛА под Геленджиком достигло семи

Число жертв атаки БПЛА под Геленджиком достигло семи Число жертв атаки БПЛА под Геленджиком достигло семи

Число погибших при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Архипо-Осиповке под Геленджиком увеличилось до семи. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Число погибших при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Архипо-Осиповке под Геленджиком увеличилось до семи. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

"Число погибших в результате атаки БПЛА в Архипо-Осиповке возросло до 7 человек, в том числе трое детей. 40 человек получили ранения", - следует из сообщения.

  • new_top
Теги:
#атака
#бпла
#погибшие
#геленджик
Также по теме:
03.08.2026 20:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 295 военных
03.08.2026 18:14
Российские ВС с начала СВО нейтрализовали свыше 196 тыс. дронов ВСУ
03.08.2026 15:45
Российские ВС ударили по логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ
03.08.2026 13:16
Российские ВС взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
31.07.2026 18:14
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 103 дрона ВСУ
31.07.2026 15:45
Российские ВС нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам ВПК Украины
31.07.2026 13:15
Российские ВС установили контроль над 12 населенными пунктами
30.07.2026 21:44
Российские ВС нанесли удар по используемым в интересах ВСУ портам и судам
30.07.2026 20:31
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 335 военных
30.07.2026 19:45
Медведев отметил, что Россия находится в важной точке завершения СВО
Рейтинг Трампа достиг минимума
Рейтинг Трампа достиг минимума
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из \
Telegraph: Британия опасается выхода Франции из "коалиции желающих"
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
21:44
Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже
21:28
Вашингтон и Тегеран обсуждают полное открытие Ормузского пролива к 4 августа
21:15
Число жертв атаки БПЛА под Геленджиком достигло семи
20:57
В Республике Корея зафиксировали рекордную за 122 года температуру воздуха
20:43
Путин рассказал, что для него является самой большой победой
20:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 295 военных
20:15
Зеленский принял отставку посла Украины в США
19:58
Эрдоган сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной 2028 года
19:45
В Иркутской области не выходит на связь самолет Cessna 182
19:28
Фон дер Ляйен призвала создать барьеры для мигрантов на границах ЕС
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО