Вашингтон и Тегеран обсуждают полное открытие Ормузского пролива к 4 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе к 4 августа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе к 4 августа.

"Мы обсуждаем пролив, его открытие буквально к завтрашнему дню. Полное открытие. Это будет первым этапом", - отметил он при общении с журналистами в Белом доме.

Некоторое время назад Трамп выступил с утверждением о том, что Соединенные Штаты в полной мере контролируют Ормузский пролив, а также будут сохранять морскую блокаду Ирана либо до достижения сделки, либо до капитуляции Тегерана.

"Ничто не проходит в Иран, если только мы не захотим, и ничего пройдет, пока не будет заключена сделка или не будет обеспечена полная капитуляция", - указал он в Truth Соц. сети.