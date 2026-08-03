Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе к 4 августа.
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Политика
Вашингтон и Тегеран обсуждают полное открытие Ормузского пролива к 4 августа
3 августа 2026 / 21:28
© AP Photo/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе к 4 августа.
"Мы обсуждаем пролив, его открытие буквально к завтрашнему дню. Полное открытие. Это будет первым этапом", - отметил он при общении с журналистами в Белом доме.
Некоторое время назад Трамп выступил с утверждением о том, что Соединенные Штаты в полной мере контролируют Ормузский пролив, а также будут сохранять морскую блокаду Ирана либо до достижения сделки, либо до капитуляции Тегерана.
"Ничто не проходит в Иран, если только мы не захотим, и ничего пройдет, пока не будет заключена сделка или не будет обеспечена полная капитуляция", - указал он в Truth Соц. сети.
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