Российские синхронистки одержали победу на чемпионате Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований. Турнир в Париже завершится 16 августа.
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Спорт
Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже
3 августа 2026 / 21:44
© REUTERS/ТАСС
Российские синхронистки одержали победу на чемпионате Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований. Турнир в Париже завершится 16 августа.
Россиянки набрали 285,0346 балла. Серебро завоевала команда Испании (282,3541 балла), бронзу - итальянки (256,1558).
За команду из России выступали Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.
Для россиян эта медаль стала седьмой на чемпионате Европы. В активе российских спортсменов также три серебряные и три бронзовые награды.
Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года.
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