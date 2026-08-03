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Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже

Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже

Российские синхронистки одержали победу на чемпионате Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований. Турнир в Париже завершится 16 августа.

Российские синхронистки одержали победу на чемпионате Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований. Турнир в Париже завершится 16 августа.

Россиянки набрали 285,0346 балла. Серебро завоевала команда Испании (282,3541 балла), бронзу - итальянки (256,1558).

За команду из России выступали Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

Для россиян эта медаль стала седьмой на чемпионате Европы. В активе российских спортсменов также три серебряные и три бронзовые награды.

Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. 

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Теги:
#че
#золотая медаль
#синхронистки
#россия
#париж
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