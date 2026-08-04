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Политика

Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии

 

 

Дональду Трампу будет непросто восстановить доверие избирателей к осенним выборам. Война в Иране не окончена, цены на топливо в США снова высокие.

От Трампа в начале его второго президентского срока многого ожидали. Кое-что ему удалось сделать – понизить, например, стоимость бензина, но сейчас всем очевидно, что экономика США не развивается. Учитывая то, что американцы всегда голосуют с оглядкой на собственный бумажник, это плохие новости для республиканцев.

При этом Трамп не предлагает в этой области никаких решений. Соответственно, наблюдается рост популярности оппонентов Трампа и левой части Демпартии, которая выступает за развитие социальных программ, за то, чтобы бороться с бедностью и поднимать уровень жизни.

Весьма вероятно, что на осенних выборах придется республиканцам-трампистам подвинуться и дать дорогу левому крылу демократов.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/e0bf7cf13a46f6a4c896a2d1759ddae9/

 

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Теги:
#демпартия
#сша
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