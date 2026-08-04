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Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины

Какое ракетное вооружение на сегодняшний день есть у Украины?

Какое ракетное вооружение на сегодняшний день есть у Украины?

Киев располагает определенным количеством крылатых ракет FP-5. Это, по сути, британская ракета с французской системой наведения. Такие ракеты российское ПВО сбивает практически в 100% случаев, при условии, что цель прикрыта нашими ЗРК комплексами.

Еще у Украины есть ракеты FP-7. Это версия американской ракеты ANACMS по боевым характеристикам. Сделана она на основе ракеты для советского комплекса С-300. Дальность – 300 км.

Наибольшую опасность может представлять ракета FP-9. Возможно, это многократно модернизированная «Точка-У». Такая ракета летит уже на 850 км и имеет боевую часть в 800 кг. Этими ракетами Украина планирует обстреливать Москву и Санкт-Петербург.

Основной задачей Российской Армии становится не только сбитие этих ракет (комплексы С-400 и С-500 – достаточно эффективны), но и выявление мест сборки, складирования и пусков. Хороший эффект может дать работа на упреждение и перекрытие логистических путей, по которым на Украину доставляются комплектующие для ракет из-за рубежа.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/004037eba2665bd4adb1c93f24aa3caa/

 

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Теги:
#ракеты
#украина
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