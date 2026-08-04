Залужный считает, что Украина никогда не вступит в НАТО

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный считает сказками разговоры о возможности вступления Украины в НАТО, он подверг критике альянс и высказал мнение, что Киеву понадобится еще очень много времени, чтобы достичь уровня России в сфере ВПК. Об этом он заявил на общем совещании послов в Киеве, пишет издание "Европейская правда".

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный считает сказками разговоры о возможности вступления Украины в НАТО, он подверг критике альянс и высказал мнение, что Киеву понадобится еще очень много времени, чтобы достичь уровня России в сфере ВПК. Об этом он заявил на общем совещании послов в Киеве, пишет издание "Европейская правда".

"Очень хорошо знаю Североатлантический альянс. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы присоединимся к этому блоку. Никогда мы в НАТО, к сожалению, не вступим!" - указал дипломат, отметив, что "невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных сил Украины, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны".

Вместе с тем Залужный раскритиковал военный потенциал НАТО. "Вероятнее всего, НАТО останется в том же виде, в каком она есть, и пройдет лет 12, пока Украина будет переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы равняться половине уровня России", - добавил он.