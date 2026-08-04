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Экономика

Wildberries строит в Казахстане склады площадью около 260 тыс. кв. м

Wildberries строит в Казахстане склады площадью около 260 тыс. кв. м Wildberries строит в Казахстане склады площадью около 260 тыс. кв. м

Компания Wildberries строит в Казахстане склады в Астане и Алма-Ате общей площадью около 260 тыс. кв. м. Об этом заявил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев в ходе брифинга.

Компания Wildberries строит в Казахстане склады в Астане и Алма-Ате общей площадью около 260 тыс. кв. м. Об этом заявил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев в ходе брифинга.

"Порядка 46 тыс. кв. метров - это арендованные площади. В первом квартале следующего года в Алма-Ате около 160 тыс. квадратных метров компания ведет строительные работы и в Астане - 100 тыс. кв. метров. Это планы по развитию местного филиала Wildberries", - ответил он на вопрос о строительстве в республике складов Wildberries.

По словам министра, работа по строительству складов компании в Казахстане продолжается уже несколько лет. Их общая площадь составит около 260 тыс. кв. м.

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