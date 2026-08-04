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Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение

Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение

Практически все нелегальные мигранты, попавшие в автономный город Сеута, уже вернулись в Марокко. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел пиренейского королевства.

Практически все нелегальные мигранты, попавшие в автономный город Сеута, уже вернулись в Марокко. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел пиренейского королевства.

По его информации, нелегальный въезд в Испанию через автономные города Сеута или Мелилья не дает права оставаться в стране, выезжать в материковую часть королевства или свободно передвигаться по Европе. В МИД напомнили, что усилили границу Сеуты специальным морским заграждением. "Практически все, кто пересек [границу] 30 июля, уже были возвращены в Марокко", - отмечается в коммюнике.

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до автономного города вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По данным правительства Испании, не менее 88 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты. В свою очередь Рабат сообщил об 11 жертвах.

Политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев отмечает, что «первая причина прошедшего наплыва мигрантов из Марокко - это миграционная политика испанского правительства под руководством Санчеса. Он стал главным защитником мигрантов в Европе. Он провел миграционную амнистию на полмиллиона человек. Он, наконец, усложнил правила высылки нелегалов, чем и воспользовались беженцы.  А вторая причина - правительство Марокко провело амнистию заключенных, которые, узнав о том, что Испания упростила правила для мигрантов, не посоветовавшись с другими членами ЕС, ринулись в Сеуту. Но в этом эксклаве миграционный кризис длится уже лет двадцать, и в нем ничего нового нет».  

Касаясь общей ситуацией с мигрантами в Европе, эксперт отметил, что «каждый день в Грецию, Италию и особенно в Испанию, приплывает около 1000 человек. Если посчитать, то только этим маршрутом в год прибывает около 350 тысяч человек. Поэтому миграционное давление на юг Европы даже без нынешнего кризиса достаточно велико».          

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Теги:
#кризис
#испания
#мигранты
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