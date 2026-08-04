Press TV: Иран передумал атаковать Украину после ее извинений за удар по судну

Иран планировал атаковать три объекта на территории Украины в ответ на удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море, но изменил это решение после извинений со стороны Киева. Об этом сообщил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи, передает телеканал Press TV.

Иран планировал атаковать три объекта на территории Украины в ответ на удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море, но изменил это решение после извинений со стороны Киева. Об этом сообщил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи, передает телеканал Press TV.

Вместе с тем, по его словам, Украина должна понести ответственность за свои действия, отмечает Fars.

В понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран располагает доказательствами, что удар украинских ВС по иранскому судну в Каспийском море был преднамеренным, несмотря на утверждения Киева.