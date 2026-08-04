Иран планировал атаковать три объекта на территории Украины в ответ на удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море, но изменил это решение после извинений со стороны Киева. Об этом сообщил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи, передает телеканал Press TV.
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
4 августа 2026 / 12:32
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
4 августа 2026 / 11:59
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
4 августа 2026 / 11:52
Безопасность
Press TV: Иран передумал атаковать Украину после ее извинений за удар по судну
4 августа 2026 / 10:59
© AP Photo/ Vahid Salemi/ТАСС
Иран планировал атаковать три объекта на территории Украины в ответ на удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море, но изменил это решение после извинений со стороны Киева. Об этом сообщил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи, передает телеканал Press TV.
Вместе с тем, по его словам, Украина должна понести ответственность за свои действия, отмечает Fars.
В понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран располагает доказательствами, что удар украинских ВС по иранскому судну в Каспийском море был преднамеренным, несмотря на утверждения Киева.
Также по теме:
04.08.2026 11:42МИД РФ назвал условие для переговоров по украинскому урегулированию
04.08.2026 10:19Залужный считает, что Украина никогда не вступит в НАТО
03.08.2026 20:15Зеленский принял отставку посла Украины в США
03.08.2026 18:45Зеленский назначит Умерова главой Службы внешней разведки
31.07.2026 20:15Зеленский пожаловался на жесткую обстановку для ВСУ на фронте
30.07.2026 21:17Туск заявил о решающих 100 днях для конфликта на Украине
30.07.2026 18:59Захарова назвала Зеленского совершенно недоговороспособным
Актуально