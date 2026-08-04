Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 6 125

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 6 125. Соответствующие данные приводятся в еженедельном бюллетене, размещенном в Telegram-канале председателя Национальной ассамблеи боливарианской республики Хорхе Родригеса.

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 6 125. Соответствующие данные приводятся в еженедельном бюллетене, размещенном в Telegram-канале председателя Национальной ассамблеи боливарианской республики Хорхе Родригеса.

Так, в результате поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 60 992 человека прошли лечение в медучреждениях, оставшимся без крова передано 287 жилищ, проведен осмотр и оценка 43 679 помещений, из них 41 624 оказались повреждены.

Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. С разницей порядка 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй.