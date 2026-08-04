Мир на Ближнем Востоке близок как линия горизонта

Юрий Веселов, военный обозреватель

Как это обычно бывает, американский лидер в очередной раз заявил о том, что иранское руководство «настоятельно просит его о возобновлении переговоров по сделке». На что из Тегерана на весь мир лаконично отвечают, что «не обращались с какими-либо предложениями к врагу и готовы отстаивать интересы государства с оружием в руках». Что касается заявлений Трампа о сохраняющихся консультациях с персами, то последние отрицают данные высказывания.

На протяжении всей войны с 28 февраля по настоящее время американский «миротворец» утверждал, что переговоры продвигаются и соглашение как никогда близко. На самом деле неясно, велись ли между США и Ираном сколько-нибудь содержательные переговоры. Достигнутое 18 июня соглашение о прекращении огня сторонами фактически нарушалось и полностью рухнуло спустя месяц по «инициативе» того же Трампа. За последующие десять дней обмена ударами американцы понесли очень чувствительные потери, как в личном составе, так и в военной технике.

За несколько дней до остановки ударов по Ирану Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с руководством Пентагона – министром войны Питом Хегсетом и начальником Объединенного Комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. По сообщению информированного источника, военный заявил, что возобновление ударов по Ирану «вызовет озабоченность» относительно запасов ключевых боеприпасов.

27 июля Трамп объявил, что у США «достаточно боеприпасов», однако признал: «Честно говоря, хотелось бы иметь больше». Ответственность за истощение арсенала он возложил на Джо Байдена, растранжирившего наиболее технологичные и сложные в производстве ракеты для Украины. На встрече с киевским «артистом» в Вашингтоне 28 июля Трамп отказал ему в поставках через Европейский союз ракет для комплексов ПВО «Пэтриот», сославшись на их нехватку для обеспечения национальной безопасности.

Та же участь постигла и обещания передать бандеровцу лицензию на технологию их производства силами украинских и западноевропейских промышленных компаний. Правда, кое о чем Зеленскому удалось договориться: американцы согласились на продажу электронной аппаратуры, устанавливаемой на беспилотниках для защиты от воздействия РЭБ.

Очередная активная фаза американских ударов по Ирану длилась 15 суток (с 8 по 22 июля), после чего наступило продолжающееся до этого дня временное затишье. Не считая совершенного ВВС США и Саудовской Аравии авиационную атаку на лояльные Ирану воинские формирования шиитов в Ираке. Но и в данной ситуации персы не замедлили с ответом и нанесли удары по американским военным объектам в Ираке, Саудовской Аравии, Кувейте и Иордании.

Что касается паузы в действиях Пентагона, то она объяснима. В соответствии с докладом официального представителя Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) генерала Мохеби американцы в течение двух недель июля понесли на Ближнем Востоке довольно чувствительные потери.

Силы ПВО США лишились семи командных центров управления, шести РЛС комплексов ПВО «Пэтриот», что позволило командованию КСИР практически беспрепятственно применять ракетное и другое оружие для нанесения точечных ударов по назначенным целям на больших расстояниях от мест пусков. Кроме того, в списке пораженных объектов три крупных РЛС по слежению за воздушным и морским пространством, восемь радиолокационных систем обнаружения и раннего предупреждения, семь РЛС ПРО, пять РЛС большой дальности, из которых одна загоризонтного слежения.

Войска КСИР нанесли поражение шести центрам технического обслуживания и ремонта самолетов и вертолетов, уничтожили 12 топливных резервуаров, 17 складов с вооружением и запасными частями для морской и авиационной техники, шесть хранилищ ракет.

В результате ударов по аэродромному хозяйству Пентагона на Ближнем Востоке уничтожены семь ангаров для БПЛА с восьмью стратегическими беспилотниками, два командных пункта, ангар и разведывательный самолет Р-8 «Посейдон», ангар для технической подготовки истребителей F-15, шесть ангаров и четыре полевых укрытия для истребителей, шесть взлетно-посадочных полос и стояночных площадок, топливная платформа для дозаправки авианосца.

КСИР сообщает об уничтожении на стоянках 11 боевых самолетов и вертолетов, 17 разведывательных БПЛА, восьми самолетов-заправщиков и одного военно-транспортного самолета С-17, четырех тяжелых транспортных вертолета и шести авиационных ракет в арсенале. Удары были нанесены по четырем пусковым установкам ОТР «Himars», четырем комплексам ПВО «Пэтриот» и шести ракетных пусковых платформ.

Наиболее значимыми уничтоженными объектами стали центр искусственного интеллекта, вычислительный центр обработки данных компании «Амазон» и пункт хранения дистанционно управляемых надводных аппаратов.

Если данные КСИР верны, то только за две недели военных действий США понесли довольно крупные и значимые потери в технике и вооружении. Пентагон и Дональд Трамп предпочитают скрывать истинное положение в войне с Ираном. Но вполне обоснованно можно предполагать, что временное затишье используется Пентагоном для накопления материальных средств с целью проведения стратегического удара по военным и промышленным объектам Ирана.