Павел Александров, международный обозреватель

В Германии слухи последнего времени о том, что после сентябрьских выборов в земельные парламенты Саксонии-Анхальт, Мекленбурга-Передней Померании и Берлина, где вполне ожидаемы разгромные поражения ХДС и уверенные победы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), канцлеру Мерцу придется уйти в отставку, в последнее время превратились в достаточно уверенные прогнозы. Так, по данным Bild, в руководстве ХДС практически уже никто не верит не только в то, что его председатель удержится в кресле главы кабинета министров ФРГ до Рождества нынешнего года, но может лишиться этого поста уже в сентябре, когда на Востоке Германии завершатся нынешние региональные выборы.

При этом, якобы, обсуждается сценарий, когда несколько «тяжеловесов» ХДС – региональных премьер-министров – одновременно предложат Мерцу уйти в отставку «в интересах страны и партии». Кстати, упомянутая газетой опция развития событий представляется вполне реалистичной ввиду имевшего на днях место «восточного бунта» сразу трех глав правительств – Саксонии (Михаэль Кречмер), Саксонии-Анхальт (Свен Шульце) и Тюрингии (Марио Фогт). Эти соратники Мерца по ХДС резко выступили против планов возглавляемого им берлинского кабинета министров ликвидировать ныне действующее положение о досрочной пенсии с 63 лет при наличии трудового стажа в 45 лет.

К слову сказать, с момента своего прихода к власти единственно, чем «положительно» отличился Мерц, стало его, якобы, умение «ладить» с Дональдом Трампом, но и этот факт остается здесь для многих спорным. Все же его предвыборные обещания, поднять уровень жизни бюргеров и побороть стагнацию экономики остались лишь обещаниями. Эксперты полагают, что предлагаемые кабинетом Мерца реформы в социальной сфере основаны на принципе «за счет населения», которое должно «больше работать и экономить в интересах госбюджета». Естественно, такой «весьма прозрачный» посыл практически не оставляет шансов остаться у власти, в первую очередь, именно премьер-министрам ХДС на территории бывшей ГДР, где им противостоит очень сильная здесь АдГ.

На фоне того, что по общегерманским опросам «Альтернатива для Германии» уже заметно опережает ХДС (27% против 21%), ситуация для партии Мерца в восточных землях выглядит вообще катастрофической. Так, в Саксонии-Анхальт рейтинг АдГ составляет 41%, а у ХДС – лишь 24%, сообщает Welt. Ну, а в Мекленбурге-Передней Померании, по данным социологической службы Infratest dimap, АдГ имеет уровень поддержки избирателей 36%, а ХДС – всего-навсего 9%. Добавим, что в целом по ФРГ лишь 15% респондентов оценивают деятельность Фридриха Мерца «положительно». Однако канцлер продолжает настойчиво требовать от региональных организаций ХДС сохранять по отношению к АдГ т.н. «брандмауэр», то есть отказаться от любого сотрудничества с этой «нерукопожатной» для официального Берлина партией, против чего уже открыто выступал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Между тем, пока канцлер-миллионер, обуреваемый мечтами создать самую сильную в Европе армию для противостояния с Россией, бодается со своими соратниками по ХДС, Федеральное агентство по труду (BA) сообщило на днях, что количество безработных в ФРГ в июле «значительно возросло», превысив 3 млн человек. По данным ведомства, эта цифра достигла отметки 3,007 млн, что на 78 тысяч больше, чем в июне. По словам руководителя ВА Даниэля Терценбаха, с учетом тех граждан, которые «находятся на стадии обучения и повышения квалификации или не зарегистрировались как безработные», данный показатель равняется даже 3,645 млн человек.

Последние исследования немецких социологов по изучению потребительских настроений в Германии свидетельствуют, что бюргеры стараются поменьше тратить и побольше откладывать «на черный день». Основные опасения граждан связаны со страхами того, что с приближением отопительного сезона снова подорожают газ, топливный мазут и электричество, а также из-за неуверенности в сохранении своего рабочего места, ведь многие предприятия уже сократили количество сотрудников или объявили о планах сделать это в ближайшие месяцы. Пока же рядовой бюргер погружен в раздумья по поводу того, сможет ли он в зимние месяцы оплатить отопление своего жилища, в кулуарах берлинской штаб-квартиры ХДС обсуждают возможных кандидатов на замену Мерца в качестве канцлера ФРГ. По информации источников журнала Spiegel, наиболее вероятным преемником может стать премьер-министр земли Северный Рейн– Вестфалия Хендрик Вюст.

Однако кадровая тема – не единственная забота высоколобых берлинских русофобов. По данным Welt, правительство Германии, которое всерьез рассматривает перспективу войны с Россией, сильно озабочено возможным приходом к власти АдГ в восточной части страны, например, в Саксонии-Анхальт, еще и потому, что это помешает планам НАТО превращения Германии в основной центр переброски войск альянса в Польшу и Прибалтику – поближе к границам России. По словам депутата ХДС в Бундестаге Родериха Кизеветтера, который, как отмечает газета Junge Welt, «еще с 2022 года открыто находится в состоянии риторической войны с Россией», Министерство внутренних дел ФРГ уже занято проработкой необходимых мер для того, чтобы «приструнить» несогласные с линией центрального правительства в Берлине восточные регионы.

При этом, поскольку Германия имеет закрепленную законодательством высокоразвитую федеральную структуру, член Комитета по международным делам Бундестага парламентарий-русофоб Кизеветтер в беседе с Welt достаточно откровенно отметил, что «центральной проблемой является вопрос о том, как не дать несогласной с линией Берлина федеральной земле воспользоваться своими правами, не нарушив при этом Конституцию ФРГ». Между тем, масштабная переброска десятков тысяч единиц боевой техники и военнослужащих НАТО через Восточную Германию в сторону России в соответствии с законами ФРГ предполагает получение соответствующих разрешений от земельных правительств, а также организацию ими полицейского сопровождения колонн. Кроме того, местные наблюдатели не исключают вероятность противодействия граждан деятельности НАТО на территории восточных земель ФРГ и различного рода антивоенных протестных движений населения страны.