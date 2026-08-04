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Политика

МИД РФ назвал условие для переговоров по украинскому урегулированию

МИД РФ назвал условие для переговоров по украинскому урегулированию МИД РФ назвал условие для переговоров по украинскому урегулированию

Россия готова к переговорам по Украине при условии честного и зрелого подхода со стороны Запада. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

Россия готова к переговорам по Украине при условии честного и зрелого подхода со стороны Запада. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

"Мы всегда открыты к переговорам, к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, мягко говоря, непоследовательно", - сказал он в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, если на Западе, "в лагере спонсоров Украины, созрели понимания необходимости честного, конструктивного диалога, направленного на устранение хорошо известных первопричин конфликта, тогда, наверное, перспективы диалога появятся".

"А если такой готовности на той стороне не будет, и если не будет готовности добиться того, чтобы киевский режим соблюдал то, о чем договаривались его западные спонсоры с нами, то тогда мы будем продолжать специальную военную операцию, будем добиваться устранения первопричин конфликта, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения", - отметил он.

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Теги:
#мид рф
#условие
#переговоры
#украина
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