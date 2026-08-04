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Экономика

Российский рынок акций на открытии торгов снижается

Российский рынок акций на открытии торгов снижается Российский рынок акций на открытии торгов снижается

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 4 августа, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается.

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 4 августа, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,28% и торговались на уровне 2 256,38 и 887,75 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи терял 0,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,937 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 250,62 пункта (-0,54%), индекс РТС находился на уровне 885,5 пункта (-0,53%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 11,92 рубля (-2,15 копейки).

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Теги:
#снижение
#торги
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#рынок акций
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