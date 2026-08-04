Российский рынок акций на открытии торгов снижается

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 4 августа, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,28% и торговались на уровне 2 256,38 и 887,75 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи терял 0,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,937 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 250,62 пункта (-0,54%), индекс РТС находился на уровне 885,5 пункта (-0,53%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 11,92 рубля (-2,15 копейки).