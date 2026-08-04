Reuters: Дания призвала порядка 1,6 тыс. новобранцев в свете угрозы Гренландии

Власти Дании призвали порядка 1,6 тыс. новобранцев в армию в целях наращивания обороноспособности страны в свете угрозы Гренландии со стороны США, передает агентство Reuters .

Власти Дании призвали порядка 1,6 тыс. новобранцев в армию в целях наращивания обороноспособности страны в свете угрозы Гренландии со стороны США, передает агентство Reuters.

Сообщается, что призывники уже приступили к прохождению обновленной 11-месячной военной службы, реформа которой проводится в рамках усилий властей по обеспечению безопасности страны и связана в том числе с претензиями администрации США в отношении Гренландии.

По данным агентства, часть призывников будет направлена непосредственно в Гренландию, на территории которой в течение месяца пробудут порядка 100 солдат. К 2033 году Дания намерена довести количество призывников до 7 500.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. Согласно документу, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения безопасности.