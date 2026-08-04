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Трамп: нелегальная миграция и энергетика убивают Европу

Трамп: нелегальная миграция и энергетика убивают Европу Трамп: нелегальная миграция и энергетика убивают Европу

Президент США Дональд Трамп считает главными проблемами Европы нелегальную миграцию и энергетику.

Президент США Дональд Трамп считает главными проблемами Европы нелегальную миграцию и энергетику.

"Две вещи убивают Европу. Первое - это иммиграция. Второе - энергетика", - сказал он при общении с журналистами в Белом доме, призвав пресечь поток мигрантов.

В качестве примера проблем в энергетике Трамп привел Великобританию, которая, на его взгляд, обладает одним из богатейших источников энергии в мире - Северное море, но по каким-то причинам продолжает закупку энергоресурсов у Норвегии, обрекая себя на "банкротство".

В конце прошлого месяца десяткам тысяч нелегалов удалось добраться вплавь до испанского автономного города Сеута, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. По данным правительства Испании, не менее 72 человек погибли.

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Теги:
#трамп
#энергетика
#миграция
#европа
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