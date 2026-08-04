Онищенко считает трагедией инцидент с девочкой в больнице Азова

Возможное заражение девочки ВИЧ и гепатитом С в больнице Азова является трагедией, но пострадавшая получит от государства все необходимое лечение и сможет жить полноценной жизнью. Таким комментарием поделился эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Возможное заражение девочки ВИЧ и гепатитом С в больнице Азова является трагедией, но пострадавшая получит от государства все необходимое лечение и сможет жить полноценной жизнью. Таким комментарием поделился эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Разумеется, это трагедия. Но она будет поставлена на учет, будет получать медикаменты за счет государства. Когда она вырастет, то сможет даже создать семью, стать матерью. Но это, разумеется, все равно крайне неприятная вещь, и здесь предстоит судебное разбирательство", - отметил он в беседе с ТАСС.

По словам академика, оценку произошедшему даст прокуратура. Если факт повторного использования одноразовых медицинских изделий, о котором говорят родители пострадавшей, подтвердится, то это будет серьезным нарушением, подчеркнул он.

Онищенко обратил внимание, что подобные случаи бывали ранее, известно и о вспышке ВИЧ-инфекции в Элисте в 1988 году. Но это можно было оправдать безысходностью: тогда в больницах вообще не было одноразовых инструментов. Сегодня же ситуация другая, и такие случаи являются основанием для возбуждения уголовного дела, добавил он.