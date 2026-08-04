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В Марокко ответили на претензии из-за кризиса в Сеуте

В Марокко ответили на претензии из-за кризиса в Сеуте В Марокко ответили на претензии из-за кризиса в Сеуте

Марокко выступает в качестве суверенного партнера при решении проблемы незаконной миграции, но не полицейского Европы. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Марокко передает новостной портал Hespress.

Марокко выступает в качестве суверенного партнера при решении проблемы незаконной миграции, но не полицейского Европы. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Марокко передает новостной портал Hespress.

По словам источника, "каждый должен нести свою ответственность". Он подчеркнул, что "Марокко не полицейский и не страж Европы, не субподрядчик, а суверенный партнер в решении миграционного вопроса".

Королевство действует в рамках четко определенного партнерства, "которое не может быть односторонним", указал собеседник портала. Вместе с тем "после проявления несерьезности и даже нежелания проводить различие между этими понятиями, власти Марокко приходят к выводу, что правила взаимодействия должны быть изменены", отметил он, призвав государства Европы "восстановить ясность в рамках этой системы, вернуть доверие и подотчетность, а также пересмотреть параметры сотрудничества".

Источник заявил, что у марокканского руководства вызывает разочарование тот факт, что недавний миграционный кризис в автономном городе Сеута на африканском побережье Средиземного моря "используется в ряде стран для получения электоральной выгоды и сведения политических счетов". "Когда кризис вокруг Сеуты был на пике, наблюдались самые подстрекательские комментарии и нелепые анализы на фоне "сенсационного" освещения в СМИ", - добавил он.

Что касается разрешения кризиса вокруг Сеуты собеседник портала обратил внимание, что возвращение незаконных мигрантов на марокканскую территорию было добровольным. "Эти люди вернулись в Марокко не из-за испанского вмешательства, а по собственному убеждению и выбору", - акцентировал он. 

В конце прошлого месяца десяткам тысяч нелегалов удалось добраться вплавь до автономного города, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. По данным марокканского министерства внутренних дел, при пересечении границы с автономным городом погибли 11 человек, а число нелегальных мигрантов, которые смогли проникнуть в Сеуту составило порядка 40 тыс. Согласно информации правительства Испании, в попытке достигнуть Сеуты погибли по меньшей мере 72 человека.

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Теги:
#кризис
#претензии
#марокко
#сеута
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