Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 августа 2026 / 14:55
КОТИРОВКИ
USD
04/08
80.0687
EUR
04/08
91.9589
Новости часа
Собянин рассказал, сколько налогов Москва направляет в федеральный бюджет Число погибших при атаке ВСУ под Геленджиком детей выросло до четырех
Москва
4 августа 2026 / 14:55
Котировки
USD
04/08
currency
80.0687
0.0000
EUR
04/08
currency
91.9589
0.0000
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
4 августа 2026 / 12:32
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
4 августа 2026 / 11:59
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
4 августа 2026 / 11:52
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Происшествия / Подрывная деятельность против России
Безопасность

Число погибших при атаке ВСУ под Геленджиком детей выросло до четырех

Число погибших при атаке ВСУ под Геленджиком детей выросло до четырех Число погибших при атаке ВСУ под Геленджиком детей выросло до четырех

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Геленджиком детей выросло до четырех. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе с журналистами.

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Геленджиком детей выросло до четырех. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе с журналистами.

"Страшная трагедия. Агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, трое детей находятся в больнице. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются - там осколочные ранения", - сказала омбудсмен в рамках Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" в "Сенеже".

Ранее сообщалось, что жертвами атаки ВСУ стали семь человек, в том числе трое детей, еще 58 человек пострадали.

  • new_top
Теги:
#атака
#погибшие
#всу
#дети
#геленджик
Также по теме:
03.08.2026 19:45
В Иркутской области не выходит на связь самолет Cessna 182
03.08.2026 14:59
Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Арашуков объявил голодовку
03.08.2026 13:30
МИД Таиланда признал ущерб имиджу страны из-за убийства россиян в Паттайе
03.08.2026 10:59
В Крыму жертвами атаки ВСУ стали три человека
31.07.2026 21:58
Суд приговорил Лерчек к условному сроку и крупному штрафу
31.07.2026 19:27
Подозреваемый в убийстве россиянки задержан при попытке покинуть Сербию
31.07.2026 18:58
Обвинение просит назначить Лерчек условный срок и штраф
31.07.2026 12:27
LADBible: в Индонезии семиметровый питон проглотил мужчину
30.07.2026 18:44
Протасевич: Белоруссия предупредила Польшу о покушении на детей Тихановской
30.07.2026 15:17
Туск до завершения экспертизы назвал обнаруженную в Польше ракету российской
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
13:30
Собянин рассказал, сколько налогов Москва направляет в федеральный бюджет
13:13
Число погибших при атаке ВСУ под Геленджиком детей выросло до четырех
12:59
В Марокко ответили на претензии из-за кризиса в Сеуте
12:45
Онищенко считает трагедией инцидент с девочкой в больнице Азова
12:30
Трамп: нелегальная миграция и энергетика убивают Европу
12:16
Reuters: Дания призвала порядка 1,6 тыс. новобранцев в свете угрозы Гренландии
11:58
Российский рынок акций на открытии торгов снижается
11:42
МИД РФ назвал условие для переговоров по украинскому урегулированию
11:20
Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 6 125
10:59
Press TV: Иран передумал атаковать Украину после ее извинений за удар по судну
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО