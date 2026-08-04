Число погибших при атаке ВСУ под Геленджиком детей выросло до четырех

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Геленджиком детей выросло до четырех. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе с журналистами.

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Геленджиком детей выросло до четырех. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе с журналистами.

"Страшная трагедия. Агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, трое детей находятся в больнице. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются - там осколочные ранения", - сказала омбудсмен в рамках Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" в "Сенеже".

Ранее сообщалось, что жертвами атаки ВСУ стали семь человек, в том числе трое детей, еще 58 человек пострадали.