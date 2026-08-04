Собянин рассказал, сколько налогов Москва направляет в федеральный бюджет

Москва перечисляет 68% всех налогов и сборов в федеральный бюджет, при этом объем этих поступлений в 1,5 раза превышает трансферты всем регионам РФ. На это обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на форуме "Территория смыслов".

Москва перечисляет 68% всех налогов и сборов в федеральный бюджет, при этом объем этих поступлений в 1,5 раза превышает трансферты всем регионам РФ. На это обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на форуме "Территория смыслов".

"В федеральный бюджет из Москвы поступает 68% всех налогов и сборов. Эти поступления в 1,5 раза перекрывают все трансферты из федерального бюджета всем-всем субъектам РФ, то есть она, наоборот, отдает колоссальные ресурсы для выравнивания экономики и финансов во всех субъектах практически без исключения", - указал градоначальник, чьи слова приводит портал мэра и правительства Москвы.

Москва не только обеспечивает собственное развитие, но и создает ресурсы для поддержки других регионов РФ, отметил Собянин.