Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 августа 2026 / 14:55
КОТИРОВКИ
USD
04/08
80.0687
EUR
04/08
91.9589
Новости часа
Собянин рассказал, сколько налогов Москва направляет в федеральный бюджет Число погибших при атаке ВСУ под Геленджиком детей выросло до четырех
Москва
4 августа 2026 / 14:55
Котировки
USD
04/08
currency
80.0687
0.0000
EUR
04/08
currency
91.9589
0.0000
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
4 августа 2026 / 12:32
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
4 августа 2026 / 11:59
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
4 августа 2026 / 11:52
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика

Собянин рассказал, сколько налогов Москва направляет в федеральный бюджет

Собянин рассказал, сколько налогов Москва направляет в федеральный бюджет Собянин рассказал, сколько налогов Москва направляет в федеральный бюджет

Москва перечисляет 68% всех налогов и сборов в федеральный бюджет, при этом объем этих поступлений в 1,5 раза превышает трансферты всем регионам РФ. На это обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на форуме "Территория смыслов".

Москва перечисляет 68% всех налогов и сборов в федеральный бюджет, при этом объем этих поступлений в 1,5 раза превышает трансферты всем регионам РФ. На это обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на форуме "Территория смыслов".

"В федеральный бюджет из Москвы поступает 68% всех налогов и сборов. Эти поступления в 1,5 раза перекрывают все трансферты из федерального бюджета всем-всем субъектам РФ, то есть она, наоборот, отдает колоссальные ресурсы для выравнивания экономики и финансов во всех субъектах практически без исключения", - указал градоначальник, чьи слова приводит портал мэра и правительства Москвы.

Москва не только обеспечивает собственное развитие, но и создает ресурсы для поддержки других регионов РФ, отметил Собянин.

  • new_top
Теги:
#федеральный бюджет
#налоги
#москва
#собянин
#москва
#федеральный бюджет
#налоги
#собянин
Также по теме:
04.08.2026 11:58
Российский рынок акций на открытии торгов снижается
03.08.2026 14:30
Банк России выпустит памятные монеты, посвященные трем редким видам животных
03.08.2026 11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
31.07.2026 12:57
В России увеличатся страховые пенсии по потере кормильца
31.07.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
30.07.2026 19:59
Меры поддержки пострадавшему от атак бизнесу представят до 10 августа
30.07.2026 17:30
Финансирование льготной ипотеки для Донбасса и приграничья будет удвоено
30.07.2026 14:14
Цена золота на Comex впервые с 22 июля поднялась выше $4 150
30.07.2026 11:58
Российский рынок акций растет на открытии торгов
29.07.2026 17:57
Цена золота впервые с 20 июля опустилась ниже $4 тыс.
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
13:30
Собянин рассказал, сколько налогов Москва направляет в федеральный бюджет
13:13
Число погибших при атаке ВСУ под Геленджиком детей выросло до четырех
12:59
В Марокко ответили на претензии из-за кризиса в Сеуте
12:45
Онищенко считает трагедией инцидент с девочкой в больнице Азова
12:30
Трамп: нелегальная миграция и энергетика убивают Европу
12:16
Reuters: Дания призвала порядка 1,6 тыс. новобранцев в свете угрозы Гренландии
11:58
Российский рынок акций на открытии торгов снижается
11:42
МИД РФ назвал условие для переговоров по украинскому урегулированию
11:20
Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 6 125
10:59
Press TV: Иран передумал атаковать Украину после ее извинений за удар по судну
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО