Москва перечисляет 68% всех налогов и сборов в федеральный бюджет, при этом объем этих поступлений в 1,5 раза превышает трансферты всем регионам РФ. На это обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на форуме "Территория смыслов".
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Экономика
Собянин рассказал, сколько налогов Москва направляет в федеральный бюджет
4 августа 2026 / 13:30
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ТАСС
Москва перечисляет 68% всех налогов и сборов в федеральный бюджет, при этом объем этих поступлений в 1,5 раза превышает трансферты всем регионам РФ. На это обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на форуме "Территория смыслов".
"В федеральный бюджет из Москвы поступает 68% всех налогов и сборов. Эти поступления в 1,5 раза перекрывают все трансферты из федерального бюджета всем-всем субъектам РФ, то есть она, наоборот, отдает колоссальные ресурсы для выравнивания экономики и финансов во всех субъектах практически без исключения", - указал градоначальник, чьи слова приводит портал мэра и правительства Москвы.
Москва не только обеспечивает собственное развитие, но и создает ресурсы для поддержки других регионов РФ, отметил Собянин.
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