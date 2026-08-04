Памфилова: Россия не ищет предлогов для отмены выборов

Россия в условиях боевых действий проводит выборы депутатов, в отличие от киевского режима, который ищет предлоги для их игнорирования на Украине. На это обратила внимание председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью " Ведомостям ".

Россия в условиях боевых действий проводит выборы депутатов, в отличие от киевского режима, который ищет предлоги для их игнорирования на Украине. На это обратила внимание председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью "Ведомостям".

По ее словам, при нынешних обстоятельствах, когда "против нас с нарастающим остервенением воюет большая коалиция западных стран", усиливается значимость высшего законодательного органа страны, который может "вооружать всю вертикаль исполнительной власти законами", соответствующими требованиям времени. "Но, в отличие от украинского режима, президент России Владимир Путин, придавая значимость укрепления законодательной власти, не стал искать предлогов, чтобы продлить работу нынешней Госдумы, а назначил выборы в установленные законом сроки", - указала глава ЦИК РФ.

"Да, мы проводим выборы во время войны. В мире аналогов такого нет. Сложно, но необходимо. Выборы - как фактор внутреннего укрепления страны. Зато на Украине никаких выборов. Нелегитимная законодательная власть, нелегитимная исполнительная власть. При этом западным "блюстителям демократических ценностей", в общем-то, на это абсолютно наплевать", - отметила Памфилова.

В 2026 году выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут 18-20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Голосование пройдет по параллельной избирательной системе. В выборах по федеральному округу примут участие 11 партий. Агитация стартует 22 августа.