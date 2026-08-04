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Безопасность

МО Японии увидело угрозу в сотрудничестве России и Китая в военной сфере

МО Японии увидело угрозу в сотрудничестве России и Китая в военной сфере МО Японии увидело угрозу в сотрудничестве России и Китая в военной сфере

Аналитики Минобороны Японии обращают внимание на активизацию сотрудничества между Россией и Китаем, в том числе в военной сфере, в чем усматривают угрозу безопасности. Соответствующие оценки отражены в ежегодном докладе японского военного ведомства "Белая книга", который был принят 4 августа.

Аналитики Минобороны Японии обращают внимание на активизацию сотрудничества между Россией и Китаем, в том числе в военной сфере, в чем усматривают угрозу безопасности. Соответствующие оценки отражены в ежегодном докладе японского военного ведомства "Белая книга", который был принят 4 августа.

Так, в отношении России составители документа отмечают, что, на их взгляд, "российские военные продолжают активную военную деятельность вблизи Японии, демонстрируя тенденцию к размещению новейшей военной техники на Дальнем Востоке". "Военная активность России в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, в сочетании со стратегическим партнерством с Китаем, представляет собой серьезную угрозу безопасности", - указывают они.

В разделе, посвященном Китаю, также подчеркивается "укрепление сотрудничества с Россией, в том числе в военной сфере". Что касается совместных пролетов самолетов РФ и КНР, а также проходов их кораблей "в окрестностях Японии", аналитики МО Японии выразили мнение, что "подобные совместные действия явно нацелены на демонстрацию силы в отношении Японии и представляют серьезную угрозу ее безопасности".

Вместе с тем авторы доклада заявляют, что "Россия разрабатывает и развертывает различные новые виды вооружений". Кроме того, они утверждают, что РФ "продолжает военную деятельность" на юге Курил.

"Белая книга" представляет собой обзор ситуации в области безопасности за прошедший финансовый год.

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Теги:
#минобороны
#япония
#китай
#сотрудничество
#угроза
#россия
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