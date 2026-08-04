Склад Wildberries в Самарской области выгорел после атаки дрона

Склад Wildberries в Самарской области, который в минувшее воскресенье подвергся атаке беспилотника, выгорел полностью на площади 160 тыс. кв. м. Об этом заявил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков в ходе оперативного совещания правительства.

Склад Wildberries в Самарской области, который в минувшее воскресенье подвергся атаке беспилотника, выгорел полностью на площади 160 тыс. кв. м. Об этом заявил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков в ходе оперативного совещания правительства.

"Что касается ситуации с Wildberries, к сожалению, объект полностью выгорел. Из 180 тыс. кв. м. сгорело 160 тыс. Остался только административный комплекс. Все товары уничтожены", - отметил он.

Гурков уточнил, что логистические коридоры перенаправлены в Красноярский район области, где в одном из населенных пунктов склад принимает товары первой необходимости для распределения внутри региона. Часть логистических потоков распределена в соседние регионы. Вместе с тем до сотрудников распределительных центров всех маркетплейсов доведена информация о методиках защиты объектов от атак БПЛА, а также о порядке проведения эвакуации, указал он.

2 августа БПЛА ударили по логистическому центру Wildberries в Красноярском районе Самарской области. В пресс-службе RWB сообщили, что прием поставок и отгрузка заказов перенесены на другие объекты.