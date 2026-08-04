Reuters сообщило о намерении США закрыть диппредставительства в пяти странах

Госдепартамент уведомил Конгресс о намерении закрыть сразу пять диппредставительств США. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters .

Госдепартамент уведомил Конгресс о намерении закрыть сразу пять диппредставительств США. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Сообщается, что сокращение затронет американские миссии в городах Виннипег (Канада), Нагоя (Япония), Дуала (Камерун), Медан (Индонезия) и Сент-Джорджес (Гренада).

Первоначально Белый дом намеревался закрыть до 30 зарубежных представительств, так как многие из них неэффективны с точки зрения финансирования и более не являются необходимыми, но пока сокращения коснутся только пяти из них, указывает агентство.

Вместе с тем Демократическая партия США и источники Reuters в области нацбезопасности обеспокоены тем, что сокращение американских дипмиссий может подорвать позиции Вашингтона одновременно в ряде регионов.