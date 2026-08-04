Кравцов: задания ОГЭ по истории не выйдут за рамки изученной программы

Задания основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории для девятых классов будут полностью соответствовать содержанию новых единых государственных учебников. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с ТАСС .

Задания основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории для девятых классов будут полностью соответствовать содержанию новых единых государственных учебников. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с ТАСС.

"Мы вышли на финишную прямую в формировании единого образовательного пространства в основной школе. Мы полностью синхронизировали учебные программы с итоговыми экзаменами. Школьники будут демонстрировать знания, полученные только по тем материалам, которые они последовательно проходили на уроках. Задания не будут выходить за рамки изученной программы - на экзамене спросят только то, что учили в классе", - отметил он.

В ведомстве уточнили, что преподавание истории по всей России ведется по единой программе. Образовательным организациям указано на необходимость строгого соблюдения федеральной образовательной программы.