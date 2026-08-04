Российские ВС в качестве реакции на 40-дневный план Владимира Зеленского по давлению на Москву поставили Украину в критическое положение. На это обратил внимание председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Российские ВС в качестве реакции на 40-дневный план Владимира Зеленского по давлению на Москву поставили Украину в критическое положение. На это обратил внимание председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Реализация плана Зеленского привела к тому, что Россия изменила характер проведения специальной военной операции, активизировав отработку ударов по логистическим узлам и украинской энергоструктуре. Предупреждения о красных линиях давно в прошлом. Украина планомерно отрезается от путей оружейных поставок и рискует подойти к самой тяжелой зиме. И этот "портал в ад" для украинцев открыл Зеленский", - отметил политик в беседе с ТАСС.

По его словам, в рамках 40-дневного плана Киев сконцентрировал все силы на терроризме против мирного населения, произведя в том числе удар по колледжу в Старобельске, атаку дронов на пляж под Геленджиком, подрывы общественного транспорта. "Это чудовищные, подлые убийства, которые не имеют никакого оправдания, были совершены напоказ ради западной публики", - подчеркнул депутат.

Вместе с тем Слуцкий указал, что на поле боя успехов киевский режим не добился, ВСУ "ни на йоту не продвинулись на фронте". "Напротив - российские войска последовательно продвигаются, освобождая русскую землю Донбасса", - заключил он.