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Политика

В США заявили о возможности заключения сделки с Ираном в ближайшие дни

В США заявили о возможности заключения сделки с Ираном в ближайшие дни В США заявили о возможности заключения сделки с Ираном в ближайшие дни

США в течение ближайших двух дней могут заключить соглашение с Ираном, которое в том числе позволит восстановить судоходство в Ормузском проливе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала СNBC.

США в течение ближайших двух дней могут заключить соглашение с Ираном, которое в том числе позволит восстановить судоходство в Ормузском проливе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала СNBC.

"Мы ведем переговоры с Тегераном, и есть вероятность того, что мы заключим сделку сегодня или завтра с тем, чтобы открыть Ормузский пролив и продвинуться к более нормализованной позиции в этом конфликте", - отметил он.

Министр указал, что сделка будет подразумевать свободу судоходства через водную артерию.

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Теги:
#иран
#сделка
#сша
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для победы России
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