США в течение ближайших двух дней могут заключить соглашение с Ираном, которое в том числе позволит восстановить судоходство в Ормузском проливе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала СNBC.
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
4 августа 2026 / 12:32
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
4 августа 2026 / 11:59
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
4 августа 2026 / 11:52
Политика
В США заявили о возможности заключения сделки с Ираном в ближайшие дни
4 августа 2026 / 15:14
© Kayla Bartkowski/ Getty Images/ТАСС
США в течение ближайших двух дней могут заключить соглашение с Ираном, которое в том числе позволит восстановить судоходство в Ормузском проливе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала СNBC.
"Мы ведем переговоры с Тегераном, и есть вероятность того, что мы заключим сделку сегодня или завтра с тем, чтобы открыть Ормузский пролив и продвинуться к более нормализованной позиции в этом конфликте", - отметил он.
Министр указал, что сделка будет подразумевать свободу судоходства через водную артерию.
Также по теме:
03.08.2026 14:45В США готовы к "невиданным со Второй мировой" ударам по Ирану
31.07.2026 17:15Handelsblatt: США рассматривают вывод половины своего военного контингента из Испании
30.07.2026 11:38США нанесли очередную серию ударов по Ирану
29.07.2026 14:29Нетаньяху назвал встречу с Трампом одной из лучших за все время
29.07.2026 10:21Трамп отметил, что обсудил много вопросов с Зеленским и Нетаньяху
Актуально