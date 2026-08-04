В США заявили о возможности заключения сделки с Ираном в ближайшие дни

США в течение ближайших двух дней могут заключить соглашение с Ираном, которое в том числе позволит восстановить судоходство в Ормузском проливе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала СNBC .

США в течение ближайших двух дней могут заключить соглашение с Ираном, которое в том числе позволит восстановить судоходство в Ормузском проливе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала СNBC.

"Мы ведем переговоры с Тегераном, и есть вероятность того, что мы заключим сделку сегодня или завтра с тем, чтобы открыть Ормузский пролив и продвинуться к более нормализованной позиции в этом конфликте", - отметил он.

Министр указал, что сделка будет подразумевать свободу судоходства через водную артерию.