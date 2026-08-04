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Мишустин анонсировал строительство 12 круглогодичных курортов в России

Мишустин анонсировал строительство 12 круглогодичных курортов в России Мишустин анонсировал строительство 12 круглогодичных курортов в России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал реализацию масштабного проекта "Пять морей и озеро Байкал", в рамках которого будут построены 12 круглогодичных курортов.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал реализацию масштабного проекта "Пять морей и озеро Байкал", в рамках которого будут построены 12 круглогодичных курортов.

"Российская туристическая отрасль динамично развивается, становится более разнообразной, ориентированной на людей всех возрастов, уровней дохода, сфер интересов. Очень важно продолжать создавать качественную и доступную инфраструктуру. Для этого реализуем масштабный проект - "Пять морей и озеро Байкал", в рамках которого в десяти российских субъектах будут построены двенадцать круглогодичных курортов", - отметил он в ходе совещания по развитию туризма.

"Работает целый комплекс инструментов господдержки. В первую очередь, это программа льготного кредитования, с помощью которой сегодня строятся 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более чем на 63 тыс. номеров. И еще 40 круглогодичных объектов. Это аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений", - указал Мишустин.

По его словам, совокупный объем инвестиций в эти проекты - около 1 трлн 600 млрд рублей, из них 1 трлн - это субсидируемый кредитный портфель. Уже свыше 50 таких объектов принимают гостей, уточнил премьер-министр.

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Теги:
#строительство
#регионы
#мишустин
#курорты
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