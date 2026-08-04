Военнослужащие российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС установили контроль над Бакшеевкой в Харьковской области
4 августа 2026 / 15:45
© Александр Полегенько/ ТАСС
Военнослужащие российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области", - говорится в сообщении.
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