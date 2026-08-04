Российские ВС установили контроль над Бакшеевкой в Харьковской области

Военнослужащие российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Военнослужащие российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области", - говорится в сообщении.