Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 августа 2026 / 17:59
КОТИРОВКИ
USD
04/08
80.0687
EUR
04/08
91.9589
Новости часа
Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция стала "русофобной" по указке извне Российские ВС установили контроль над Бакшеевкой в Харьковской области
Москва
4 августа 2026 / 17:59
Котировки
USD
04/08
currency
80.0687
0.0000
EUR
04/08
currency
91.9589
0.0000
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
4 августа 2026 / 12:32
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
4 августа 2026 / 11:59
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
4 августа 2026 / 11:52
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / СВО / СВО
Безопасность

Российские ВС установили контроль над Бакшеевкой в Харьковской области

Российские ВС установили контроль над Бакшеевкой в Харьковской области Российские ВС установили контроль над Бакшеевкой в Харьковской области

Военнослужащие российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Военнослужащие российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области", - говорится в сообщении.

  • new_top
Теги:
#харьковская область
#контроль
#вс рф
#бакшеевка
Также по теме:
03.08.2026 21:15
Число жертв атаки БПЛА под Геленджиком достигло семи
03.08.2026 20:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 295 военных
03.08.2026 18:14
Российские ВС с начала СВО нейтрализовали свыше 196 тыс. дронов ВСУ
03.08.2026 15:45
Российские ВС ударили по логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ
03.08.2026 13:16
Российские ВС взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
31.07.2026 18:14
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 103 дрона ВСУ
31.07.2026 15:45
Российские ВС нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам ВПК Украины
31.07.2026 13:15
Российские ВС установили контроль над 12 населенными пунктами
30.07.2026 21:44
Российские ВС нанесли удар по используемым в интересах ВСУ портам и судам
30.07.2026 20:31
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 335 военных
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
15:59
Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция стала "русофобной" по указке извне
15:45
Российские ВС установили контроль над Бакшеевкой в Харьковской области
15:30
Мишустин анонсировал строительство 12 круглогодичных курортов в России
15:14
В США заявили о возможности заключения сделки с Ираном в ближайшие дни
14:58
Слуцкий назвал "порталом в ад" для Украины 40-дневный план Зеленского
14:45
Кравцов: задания ОГЭ по истории не выйдут за рамки изученной программы
14:30
Reuters сообщило о намерении США закрыть диппредставительства в пяти странах
14:16
Склад Wildberries в Самарской области выгорел после атаки дрона
13:59
МО Японии увидело угрозу в сотрудничестве России и Китая в военной сфере
13:45
Памфилова: Россия не ищет предлогов для отмены выборов
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО