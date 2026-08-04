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Политика

Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция стала "русофобной" по указке извне

Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция стала "русофобной" по указке извне Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция стала "русофобной" по указке извне

Грузинская оппозиция стала "не любить" Россию только после того, как ей приказали это делать внешние силы. Соответствующее сообщение разместил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Грузинская оппозиция стала "не любить" Россию только после того, как ей приказали это делать внешние силы. Соответствующее сообщение разместил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

"Иностранная агентура объявила Россию объявила своим заклятым врагом после того, как она вошла на Украину. Если бы мы говорили о гражданах Украины, разумеется, все было бы понятно, однако, видимо, у граждан Грузии "без родины" больше болит сердце за Украину, чем за Грузию, поскольку у них такая директива", - указал он.

"Естественно, их эти эмоции полностью фальшивые, так как грузинская оппозиция лишена всяких ценностей, что неоднократно подтверждали они сами по сей день", - отметил глава правительства.

По его словам, грузинская агентура действует по заданиям внешних сил, соответственно их родиной является не Грузия, а "глубинное государство". Кобахидзе также задается вопросом, почему оппозиция стала не любить РФ не после августовских событий 2008 года, а только после начала боевых действий на Украине.

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Теги:
#русофобия
#кобахидзе
#грузия
#оппозиция
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