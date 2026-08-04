Грузинская оппозиция стала "не любить" Россию только после того, как ей приказали это делать внешние силы. Соответствующее сообщение разместил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Грузинская оппозиция стала "не любить" Россию только после того, как ей приказали это делать внешние силы. Соответствующее сообщение разместил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

"Иностранная агентура объявила Россию объявила своим заклятым врагом после того, как она вошла на Украину. Если бы мы говорили о гражданах Украины, разумеется, все было бы понятно, однако, видимо, у граждан Грузии "без родины" больше болит сердце за Украину, чем за Грузию, поскольку у них такая директива", - указал он.

"Естественно, их эти эмоции полностью фальшивые, так как грузинская оппозиция лишена всяких ценностей, что неоднократно подтверждали они сами по сей день", - отметил глава правительства.

По его словам, грузинская агентура действует по заданиям внешних сил, соответственно их родиной является не Грузия, а "глубинное государство". Кобахидзе также задается вопросом, почему оппозиция стала не любить РФ не после августовских событий 2008 года, а только после начала боевых действий на Украине.