В Латвии на кладбище Лестене с почестями похоронили бывшего участника латышского легиона СС Лаймониса Эзергайлиса. Об этом информировал телеканал LSM.

В Латвии на кладбище Лестене с почестями похоронили бывшего участника латышского легиона СС Лаймониса Эзергайлиса. Об этом информировал телеканал LSM.

Отмечается, что похороны сопровождались салютом.

Эзергайлис родился в 1923 году и с 19 лет служил в латышском легионе СС, который известен своими преступлениями в годы Великой Отечественной войны. Участники легиона сжигали деревни556ее6е с мирными жителями и зверски убивали пленных.

ФСБ РФ в 2025 году рассекретила документы о роли латышских легионеров СС на оккупированных территориях во время войны. Как отмечалось в сообщении от 10 марта 1945 года, с первых дней оккупации гитлеровцами Риги началось массовое истребление советских граждан - уже в начале июля 1941 года были созданы концентрационные лагеря и гетто.

В результате трехлетнего проведения в жизнь карательной политики фашизма немецкие захватчики и их пособники только в районе города Риги истребили более 300 тыс. советских граждан.