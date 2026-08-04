Президент РФ подписал закон о регулировании цифровых валют

Президент России Владимир Путин подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и цифровых прав в РФ. Документ вводит правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и цифровых прав в РФ. Документ вводит правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

Закон регулирует отношения, связанные с организацией обращения, учетом и хранением цифровых валют и иностранных цифровых инструментов, майнингом, выпуском и обращением цифровых прав, а также деятельностью операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), организаций по обмену цифровых валют, цифровых депозитариев, брокеров, управляющих компаний, организаторов торгов и клиринговых организаций.

Так, осуществлять деятельность по обмену цифровых валют смогут только организации, включенные в специальный реестр. Им разрешено работать без включения в реестр до 1 июля 2027 года. Минимальный размер собственных средств таких организаций должен составлять 15 млн рублей.

Закон сохраняет запрет на использование цифровых валют и цифровых прав в качестве средства платежа на территории России. Также запрещается распространять информацию о возможности оплачивать криптовалютой товары, работы, услуги, информацию или результаты интеллектуальной деятельности.

Если кредитная организация или филиал иностранного банка заподозрит, что операции проводятся неуполномоченной организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, банк будет обязан отказать в переводе денежных средств.

Основная часть закона вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

При этом отдельные положения начнут действовать позже: с 1 июля 2027 года - нормы об ограничении денежных переводов и правила работы цифровых депозитариев-нерезидентов; с 1 сентября 2027 года - технические положения, регулирующие выпуск и обращение цифровых финансовых активов, а также требования к номинальным держателям ЦФА и депозитариям.