Шмыгаль: на Украине уничтожены или повреждены свыше 80% электростанций

На Украине повреждены или уничтожены более 80% украинских электростанций. Об этом заявил первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico.

На Украине повреждены или уничтожены более 80% украинских электростанций. Об этом заявил первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico.

По его словам, после массовых повреждений энергетической инфраструктуры страны прошлой зимой собственная генерация снизилась до 12 ГВт, при этом дефицит составил около 6 ГВт.

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла порядка 56 ГВт.

С конца прошлого года на Украине начались проблемы с электроснабжением на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Впоследствии состояние энергосистемы удалось немного стабилизировать, однако украинские эксперты полагают, что она все еще не восстановлена.