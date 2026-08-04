За неделю от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли почти 50 жителей субъектов РФ, свыше 340 человек пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС .

За неделю от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли почти 50 жителей субъектов РФ, свыше 340 человек пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

"За прошедшую неделю в результате обстрелов украинских нацистов пострадал 391 мирный житель: ранены 342 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, погибли 49 человек, в том числе 4 детей. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц в результате атак Киева было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях", - указал Мирошник.

По его данным, 95% от общего числа пострадавших - 372 человека - стали жертвами атак украинских беспилотников.