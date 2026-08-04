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Общество

МВД Испании назвало число попавших в Сеуту мигрантов

МВД Испании назвало число попавших в Сеуту мигрантов МВД Испании назвало число попавших в Сеуту мигрантов

Не менее 72 тыс. мигрантов проникли с конца июля в автономный город Сеута, при этом порядка 70 тыс. нелегалов уже покинули населенный пункт в направлении Марокко. Об этом сообщил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка по итогам встречи глав МВД стран ЕС.

Не менее 72 тыс. мигрантов проникли с конца июля в автономный город Сеута, при этом порядка 70 тыс. нелегалов уже покинули населенный пункт в направлении Марокко. Об этом сообщил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка по итогам встречи глав МВД стран ЕС.

"Около 72 тыс. людей незаконно зашли в Испанию и уже 70 тыс." покинули страну, отметил он при общении с журналистами.

Некоторое время назад власти королевства информировали о 50 тыс. нелегалов, попавших в Сеуту.

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Теги:
#мвд
#испания
#мигранты
#сеута
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