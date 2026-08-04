Вклад туризма в ВВП России должен увеличиться по меньшей мере до 5% к 2030 году. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туризма.
Миграционное давление на Европу нарастает. Мнение
4 августа 2026 / 12:32
Военный эксперт Кнутов о ракетном вооружении Украины
4 августа 2026 / 11:59
Экономист Колташов: в США резко растут рейтинги левого крыла Демпартии
4 августа 2026 / 11:52
Экономика
Мишустин: доля туризма в ВВП России к 2030 году должна вырасти минимум до 5%
4 августа 2026 / 17:32
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Вклад туризма в ВВП России должен увеличиться по меньшей мере до 5% к 2030 году. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туризма.
"Вклад туризма и индустрии гостеприимства в ВВП увеличивается в течение последних лет. По итогам 2025 года он составил более 3%. И к 2030 году должен достичь не менее 5%. Такую задачу поставил президент", - отметил премьер.
Также по теме:
04.08.2026 11:58Российский рынок акций на открытии торгов снижается
03.08.2026 11:59Российский рынок акций растет на открытии торгов
31.07.2026 12:57В России увеличатся страховые пенсии по потере кормильца
31.07.2026 11:59Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
30.07.2026 14:14Цена золота на Comex впервые с 22 июля поднялась выше $4 150
30.07.2026 11:58Российский рынок акций растет на открытии торгов
Актуально