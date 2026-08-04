Мишустин: доля туризма в ВВП России к 2030 году должна вырасти минимум до 5%

Вклад туризма в ВВП России должен увеличиться по меньшей мере до 5% к 2030 году. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туризма.

Вклад туризма в ВВП России должен увеличиться по меньшей мере до 5% к 2030 году. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туризма.

"Вклад туризма и индустрии гостеприимства в ВВП увеличивается в течение последних лет. По итогам 2025 года он составил более 3%. И к 2030 году должен достичь не менее 5%. Такую задачу поставил президент", - отметил премьер.